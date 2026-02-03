TLC | le regine dell’R&B per la prima volta in Italia

Le TLC, le regine dell’R&B, arrivano per la prima volta in Italia. La band americana, famosa per successi come “No Scrubs”, si prepara a salire sul palco di un concerto che molti fan aspettano da anni. Gli appassionati italiani potranno finalmente ascoltare dal vivo le voci di Lisa e Tionne, portando in scena un pezzo di storia musicale degli anni Novanta.

“No Scrubs”. Chiunque sia stato anche appena adolescente negli anni Novanta, non può non associare queste parole al titolo di una delle canzoni più famose di tutto l’universo R&B e hip hop dell’epoca. Le note di questa canzone fanno rima con il nome di uno dei gruppi musicali femminili più acclamati del periodo a cavallo del nuovo secolo. Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes e Rozonda “Chilli” Thomas. In arte: TLC. E se girando per Milano, si può vedere come negli ultimi tempi sia tappezzata da volantini con scritte come “Creep”, “Waterfalls”, ma soprattutto “No Scrubs”, il pensiero è uno solo. 🔗 Leggi su Panorama.it

