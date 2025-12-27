Fumogeni in curva | scattano altri due Daspo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Dopo i Daspo disposti nei giorni scorsi nei riguardi di un 43enne e un 35enne, accusati di aver cercato di tendere un agguato ai sostenitori del Torino (come riportato in questo articolo), il Questore di Lecce ha disposto ulteriori divieti di accesso alle manifestazioni sportive, stavolta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

fumogeni in curva scattano altri due daspo

© Lecceprima.it - Fumogeni in curva: scattano altri due Daspo

Leggi anche: La questura di Ascoli emette i provvedimenti dopo quanto accaduto nella curva ospite. Lancio di fumogeni e bombe carta. Daspo per quattro tifosi amaranto

Leggi anche: In possesso di razzi segnaletici e fumogeni allo stadio di Caltanissetta, Daspo per due agrigentini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

fumogeni curva scattano dueFumogeni in curva: scattano altri due Daspo - Il Questore ha disposto provvedimenti della durata di un anno nei riguardi di tifosi giallorossi, che si sarebbero resi responsabili di violazioni, uno durante il match col Torino, l’altro con il Pisa ... lecceprima.it

Fumogeni alla manifestazione ambientalista, in due nei guai - Hanno ricevuto due decreti penali di condanna per aver acceso dei fumogeni nel corso di una manifestazione contro la Canturina Bis due membri del comitato, puniti un anno dopo i fatti. ilgiorno.it

Fumogeni al matrimonio, vandalizzata l'ex cattedrale di Vico Equense: nei guai i due sposi (criticati anche sui social) - Hanno ben pensato di accendere dei fumogeni colorati sul sagrato di una delle chiese più belle d’Italia senza preoccuparsi delle conseguenze di quel gesto sconsiderato. ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.