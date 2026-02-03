Questa mattina alle undici, un grave incidente ha sconvolto Grosseto. Un’auto si è schiantata, causando la morte di Luca, un uomo di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. Tanti amici e conoscenti si sono già stretti intorno alla famiglia per le condoglianze. La strada è stata chiusa momentaneamente per i rilievi. La comunità piange un’altra perdita sulle strade della zona.

Grosseto, 3 febbraio 2026 – Un’altra tragedia sulle strade della Maremma. È avvenuta stamani, intorno alle 11. In un incidente stradale sulla strada del Pollino, quella che collega la città a Marina di Grosseto, è morto Luca Trivulsi, 45 anni. Lo schianto e l’auto ribaltata nel fosso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava stava tornando a casa in direzione Grosseto. Poco dopo aver passato la località Il Cristo, avrebbe perso il controllo della sua auto andata poi a colpire in maniera molto violenta il guardrail. L’utilitaria ha sfondato la barriera e ha fermato la sua corsa, ribaltata e distrutta, nel fosso a lato della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile schianto in auto, Luca aveva 45 anni: tanti messaggi di cordoglio

