Terra Nova trovata in condizioni di abbandono | sequestro penale per casa degli orrori

A Nervi, un cane di razza terranova è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. È stato trovato in condizioni di abbandono totale, senza cibo né cure. La casa in cui si trovava è stata dichiarata “casa degli orrori” e messa sotto sequestro penale. Ora l’animale è sotto le cure delle autorità, che stanno cercando di capire cosa sia successo.

Un cane di razza terranova è stato sequestrato a Nervi dopo essere stato trovato in condizioni di abbandono totale. Le guardie zoofile hanno scoperto l’animale in un giardino discarica, dove era stato lasciato senza cibo né acqua, in un ambiente pieno di rifiuti. La situazione è stata definita “indegno per la vita di qualunque essere vivente” da parte del servizio di vigilanza zoofila nazionale. L’animale, ormai gravemente deperato, è stato portato al canile municipale di Monte Contessa, dove il medico veterinario della ASL ha accertato un deterioramento fisico significativo dovuto alla mancanza di cure adeguate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

