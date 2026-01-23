La ‘casa degli orrori’ | non ubbidisce agli ordini paziente lasciata a terra Le testimonianze shock

Un episodio inquietante si è verificato ad Ancona, il 23 gennaio 2026, coinvolgendo una paziente lasciata a terra senza assistenza. Secondo le testimonianze, la donna non avrebbe rispettato le istruzioni di Dina Mogianesi, portando a una gestione discutibile della situazione. Questa vicenda solleva interrogativi sulla qualità delle cure e sul rispetto delle procedure in ambito sanitario.

Ancona, 23 gennaio 2026 – Una paziente “lasciata a terra senza essere pulita” perché non aveva ubbidito a quello che impartiva Dina Mogianesi. Poi “il cibo scadente” che sarebbe stato riservato alle ospiti della struttura a cui venivano dati “wurstel e cibo in scatoletta” mentre in casa c’era una dispensa di cose buone da mangiare “che erano solo per Dina e il marito Franco”. Villetta appena costruita mai abitata, il tribunale: “Va demolita e ricostruita da zero”. Un milione di risarcimento, raffica di condanne Le testimonianze shock di pazienti e operatori. Una dispensa vietata alle pazienti che pagavano una retta di 800 euro al mese di affitto a testa più gli extra per la spesa alimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

