Invecchiamento spopolamento povertà e qualità del lavoro | Cgil Terni verso lo sciopero generale
La Cgil di Terni chiede la “massima adesione e partecipazione allo sciopero generale di venerdì 12 dicembre”. Lo fa durante una conferenza stampa con la quale il segretario generale Claudio Cipolla, insieme alla segretaria Barbara Silvestrini e ai segretari di tutte le categorie del sindacato, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://terninrete.it/notizie-di-terni-cgil-terni-la-crisi-tra-invecchiamento-della-popolazione-spopolamento-salari-e-pensioni-bassi-sciopero-il-12-dicembre/ - facebook.com Vai su Facebook
Spopolamento, in Alto Molise indice invecchiamento al 372% - Nell'Ambito Sociale di Zona di Agnone (Isernia), composto da dodici comuni, l'indice di invecchiamento ha raggiunto il 372%, il più ... Segnala ansa.it