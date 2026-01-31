Lo Spezia rinnova il reparto difensivo con Ruggero punta a rinforzare l’attacco con Ambrosino

Lo Spezia rinforza la difesa con Ruggero, arrivato dal Pordenone. La società ha deciso di puntare su di lui per migliorare il reparto arretrato. Intanto, il club sta lavorando anche per rafforzare l’attacco, con l’obiettivo di inserire Ambrosino. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali.

Lo Spezia ha avviato un aggiornamento strategico del proprio reparto difensivo, con l’ingresso ufficiale di Ruggero, ex difensore del Pordenone, che ha già iniziato a integrarsi nel gruppo. Il calciatore, classe 1999, è stato scelto per sostituire Wisniewski, il cui contratto è stato rescisso a seguito di un’analisi tecnica che ha evidenziato una riduzione delle performance in campo. Ruggero, con un profilo fisico solido e una buona capacità di lettura del gioco, è considerato un innesto di qualità per un reparto che ha mostrato fragilità nelle ultime uscite. La scelta è stata motivata anche dalla necessità di consolidare la difesa in vista della seconda parte del campionato, in cui la squadra punta a mantenere la posizione in zona playoff. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo Spezia punta Giuseppe Ambrosino.

