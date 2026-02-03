Telecamere violata la privacy sulle targhe | multa da 12mila euro per Tuscania

Il Comune di Tuscania ha ricevuto due multe dal Garante della privacy perché non ha gestito correttamente le telecamere di sicurezza. Le telecamere sono state usate in modo che ha violato la privacy delle persone, soprattutto per le targhe delle auto. La multa totale ammonta a 12mila euro. Ora l’amministrazione dovrà cambiare le sue procedure per rispettare le regole sulla tutela dei dati.

