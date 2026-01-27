Teatro Ablondi domenica 1 febbraio la commedia Mannaggiaffeisbucc!

Il Teatro Ablondi ospita domenica 1 febbraio alle 17 la commedia

Domenica 1 febbraio, alle 17, andrà in scena al Teatro Ablondi "Mannaggiaffeisbucc!", una commedia frizzante e sorprendentemente attuale che, con ironia e leggerezza, racconta vizi, virtù e trappole della vita virtuale.Protagonista della storia è Nonno Antonio, un uomo anziano ma tutt'altro che.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

