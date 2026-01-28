Tassa sui rifiuti e Imu è caccia agli evasori | il Comune spera di incassare 800mila euro

Il Comune di Capodrise ha iniziato a recuperare le somme lasciate nei tributi locali. Ha inviato le cartelle di pagamento per la tassa sui rifiuti (Tari) e l’Imu del 2019, questa volta con la procedura coattiva. L’obiettivo è raccogliere circa 800mila euro da chi non ha ancora pagato. Molti contribuenti avevano già ricevuto gli avvisi, ma ancora non hanno saldato. Ora l’amministrazione si prepara a mettere in atto le azioni di riscossione forzata.

Scatta il recupero dei tributi non versati: al via la riscossione coattiva. Coinvolte migliaia di posizioni Il provvedimento è stato formalizzato con una determinazione dell'area Entrate tributarie e patrimoniali, che ha approvato il ruolo coattivo rendendo esecutivi gli importi dovuti. L'operazione interessa un numero consistente di posizioni e riguarda un ammontare complessivo che supera gli 800mila euro, includendo imposte, sanzioni, interessi e costi accessori. Nel dettaglio, la parte più rilevante del recupero riguarda la Tari, con un importo principale che oltrepassa i 535mila euro, a cui si aggiungono ulteriori somme derivanti da ruoli integrativi.

