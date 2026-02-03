Tari più cara d' Italia Napoli seconda solo a Genova

La tassa sui rifiuti a Napoli resta tra le più alte d’Italia, ma ora la città si trova al secondo posto. Nel 2025, infatti, la Tari media per famiglia si attesta a circa 518 euro all’anno, facendo di Genova il comune con i costi più elevati. Napoli, che spesso occupa le prime posizioni in questa classifica, si trova ora dietro di poco, confermando l’aumento dei costi per le famiglie nel settore dei servizi urbani.

Genova è la città metropolitana con la Tari più elevata d'Italia nel 2025, con un costo medio di 518 euro annui per nucleo familiare. In seconda posizione Napoli con 499 euro, seguita da Reggio Calabria con 494, Catania con 483, Bari con 435, Cagliari con 412, Venezia con 385, Palermo con 373.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Genova Tari

Tari troppo cara: i giudici danno ragione agli albergatori; Rottamazione Imu, Tari, multe: così i Comuni possono cancellare interessi e sanzioni; Inflazione, schizza il costo di caffè, uova e carne bovina. Energia in lieve discesa; Il commento Quando le tasse minacciano il cuore turistico di Ischia.

La Uil: Genova è la città metropolitana con la Tari più cara d’Italia nel 2025Secondo un’indagine, è tra le 5 città con l’imposta più cara: 518 euro a famiglia. La Spezia, invece è tra le 10 con i costi più bassi ... ilsecoloxix.it

Brindisi ha la seconda Tari più cara d'ItaliaSecondo uno studio della Uil, in top ten tra i comuni in cui i cittadini pagano di più per i rifiuti ci sono anche Barletta e Taranto ... rainews.it

Iniziamo bene l’anno. TARI sempre più cara, ma il servizio… fa letteralmente cagare. A Borgo San Siro l’indifferenziata passa ogni due settimane: pannolini da tenere in casa, rifiuti dei cani, odori, disagi. E come se non bastasse, ASM mette un calendario che - facebook.com facebook