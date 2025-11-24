Tari Genova città più cara del Nord Italia | tutti gli aumenti in Liguria e nelle province

Genova rimane sul podio delle città con la Tari più alta, al terzo posto a livello nazionale e prima tra le città del Nord Italia. Questi i dati che emergono dal rapporto 2025 dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva sui rifiuti, numeri che evidenziano un fatto: crescono le tariffe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tari, Genova città più cara del Nord Italia: tutti gli aumenti in Liguria e nelle province

