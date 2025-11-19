Mercato Juve | proposto nuovamente questo giocatore ai bianconeri! Era già stato accostato in estate ma era arrivato il rifiuto | retroscena di quanto successo negli ultimi giorni

Mercato Juve: è stato proposto questo giocatore ai bianconeri! Ma già in estate era arrivato un rifiuto, ecco cos’è successo negli ultimi giorni. La caccia al terzino destro è la priorità assoluta del mercato Juve a gennaio. Con il passaggio alla difesa a quattro voluto dal neo-tecnico Luciano Spalletti e la bocciatura tecnica di Joao Mario, la dirigenza bianconera sta vagliando diverse opzioni. In questo scenario si inserisce un interessante retroscena svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, che coinvolge il Bayern Monaco e il difensore Sacha Boey. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il retroscena estivo: Juve su Staniši?, il Bayern offrì Boey. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: proposto nuovamente questo giocatore ai bianconeri! Era già stato accostato in estate ma era arrivato il rifiuto: retroscena di quanto successo negli ultimi giorni

