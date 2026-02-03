Subappalto sospetto tra i cantieri del tram

I carabinieri per la Tutela del lavoro sono entrati in azione lunedì in alcuni cantieri del tram. Hanno effettuato controlli per verificare se le condizioni di sicurezza venivano rispettate e se ci fossero irregolarità legate ai subappalti. Sembra che ci siano alcuni aspetti da approfondire, anche se ancora non si conoscono tutti i dettagli. La situazione resta sotto osservazione.

Lo scorso lunedì i carabinieri per la Tutela del lavoro hanno svolto un sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza nei cantieri del tram. Durante il servizio di controllo, però, qualcosa ha colpito i militari: l'azienda, quindi, è ora al centro delle analisi. Si tratta di un'impresa edile che, come tante, è impegnata per la realizzazione della tramvia. I carabinieri, come scrive l'edizione locale di Repubblica, hanno acquisito documenti e contratti di lavoro per svolgere ulteriori verifiche. Al momento non si conoscono i motivi delle analisi da parte dei carabinieri e probabilmente, almeno in questa fase, non si verificheranno ritardi nella realizzazione dell'opera.

