Tra traslochi e posa dei binari | cambia la mappa dei cantieri del tram

La mappa dei cantieri del tram si aggiorna con nuovi interventi e modifiche alla viabilità. Dopo la riapertura dell’incrocio tra viale Aldo Moro e via Repubblica, si avvia una fase di lavori che coinvolge vari punti della città. Questi interventi, che includono anche lavori di traslochi e posa dei binari, sono parte di un percorso di miglioramento infrastrutturale volto a potenziare il sistema di trasporto pubblico locale.

Da via Lame alla Bolognina, la guida ai lavori. Attenzione ai divieti e ai cantieri notturni La mappa dei cantieri del tram cambia. Dopo la riapertura dell’incrocio tra viale Aldo Moro e via Repubblica, il programma dei lavori entra in una settimana di “migrazioni”. Tra il 23 e il 28 gennaio, cinque cantieri si sposteranno sul lato opposto della carreggiata. Il trasloco dei mezzi e delle recinzioni avverrà in modo progressivo. In via Lame, il cantiere ha già occupato il lato ovest dal 23 gennaio, mantenendo comunque il senso unico in uscita dal centro. Stesso copione in via Matteotti: terminata l’asfaltatura del tratto Algardi-Creti, gli operai si sposteranno sul lato opposto senza, per ora, stravolgere i flussi di traffico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Cantieri del tram, novità in via di Corticella e al Pontelungo: la mappa dei lavori a BolognaProseguono i lavori del tram a Bologna, con importanti aggiornamenti su via di Corticella e al Pontelungo.

Leggi anche: Centro, tangenziale e tram: la mappa dei cantieri della settimana

