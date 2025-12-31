Bullismo in Sicilia il report 2024 2025 | il 26% degli studenti dichiara di essere vittima di prepotenze un dato in crescita rispetto al 22% del 2020

Il report 2024/2025 sul bullismo in Sicilia evidenzia che il 26% degli studenti dichiara di essere vittima di prepotenze, un aumento rispetto al 22% del 2020. Il monitoraggio mostra inoltre come la percezione del fenomeno tra gli studenti sia significativamente superiore a quella dei docenti, che stimano il bullismo al 5%, suggerendo una possibile sottovalutazione o sotto-notifica del problema.

Il monitoraggio in Sicilia rivela che il 26% degli studenti subisce bullismo, un dato molto superiore al 5% percepito dai docenti, evidenziando un fenomeno in gran parte sommerso. L'articolo Bullismo in Sicilia, il report 20242025: il 26% degli studenti dichiara di essere vittima di prepotenze, un dato in crescita rispetto al 22% del 2020 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

