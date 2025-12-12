A Gioia del Colle la mostra ' A volte ritornano - Storia e Archeologia tra passato e presente'

140 reperti archeologici, prevalentemente ceramici, che a seguito di scavi clandestini erano finiti in Costa Azzurra, tornano alla luce. Dopo un importante lavoro di studio e restauro che ha restituito valore e nuova interpretazione a reperti con un passato frammentario, il Museo Archeologico. Baritoday.it

Immagine generica

