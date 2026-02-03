Street art nella natura sulla via Francigena a Grotte di Castro

La strada sulla via Francigena si trasforma in una galleria di street art immersa nella natura. Il Comune di Grotte di Castro ha vinto un bando regionale e ora porta arte e cultura lungo il suo territorio, tra i pochi in tutta la regione a ricevere il finanziamento. Un modo per valorizzare il paesaggio e coinvolgere i visitatori con opere che uniscono tradizione e creatività.

Il Comune ottiene il finanziamento per il progetto Segni che porta nel territorio le opere site specific degli artisti Corn79 e Luca Font Un successo che parla di cultura e territorio. Il comune di Grotte di Castro ha vinto il bando regionale "Arte e itinerari della spiritualità", posizionandosi tra i pochi enti finanziati nel Lazio. Un risultato di prestigio per la Tuscia, considerando che, in tutta la provincia di Viterbo, solo Grotte di Castro e Vetralla sono riuscite a ottenere le risorse grazie all'alta qualità dei progetti presentati.?L'iniziativa, denominata “Segni”, prevede la creazione di due opere d'arte pubblica "site specific" lungo il tratto della via Francigena che attraversa il territorio comunale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

