I miti dello sport nella street art il murale dedicato a Totò Schillaci a Palermo fra i primi 10 nella classifica internazionale di streetartcitiescom

Messinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il murale in acciaio ultra riflettente e sfavillante dedicato al campione di football Salvatore Schillaci, a Palermo, la sua città, partecipa al concorso internazionale dedicato al miglior murale dell’anno, promosso da Streetartcities.com, il più importante database al mondo di opere d’arte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Street art e nuovi miti: Endless a Venezia - Parola di Endless, noto come uno dei più apprezzati esponenti di urban art della scena internazionale ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Quando la street art incontra lo sport: i campi da gioco diventano capolavori - Moltissimi sono gli esempi esteri di riqualificazione apportati da interventi artistici, ma la ... Lo riporta bergamonews.it

Miti e icone dello sport italiano dagli anni del boom al nuovo millennio - bella come sei, forse ancora di più”, cantava l’intramontabile Lucio Battisti in una canzone in effetti davvero indimenticabile, che fa da titolo al libro in uscita da oggi in ... ilsole24ore.com scrive

Arte e sport per l’inclusione: il progetto di Street Art Ball Project - Presentato in Fondazione della Comunità Bergamasca Street Art Ball Project, un progetto di arte, sport e inclusione sociale a cura di Hg80 impresa sociale di Bergamo Bergamo. Segnala bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Miti Sport Street Art