I miti dello sport nella street art il murale dedicato a Totò Schillaci a Palermo fra i primi 10 nella classifica internazionale di streetartcitiescom
Il murale in acciaio ultra riflettente e sfavillante dedicato al campione di football Salvatore Schillaci, a Palermo, la sua città, partecipa al concorso internazionale dedicato al miglior murale dell’anno, promosso da Streetartcities.com, il più importante database al mondo di opere d’arte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DERBY TREVIGIANO A VAZZOLA! . 11a giornata Serie C1 Miti Vicinalis ? Marca Futsal Montebelluna . ?Ore 21.30 Palazzetto dello sport, Vazzola (TV) . FORZA MITI VICINALIS! . #forzamitivicinalis #mitivicinalis #calcioa5 - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio visivo nelle radici dei Giochi, tra mito, riti e sport #fondazioneluigirovati #Milano #igiochiolimpici #olimpiadi Vai su X
Street art e nuovi miti: Endless a Venezia - Parola di Endless, noto come uno dei più apprezzati esponenti di urban art della scena internazionale ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Quando la street art incontra lo sport: i campi da gioco diventano capolavori - Moltissimi sono gli esempi esteri di riqualificazione apportati da interventi artistici, ma la ... Lo riporta bergamonews.it
Miti e icone dello sport italiano dagli anni del boom al nuovo millennio - bella come sei, forse ancora di più”, cantava l’intramontabile Lucio Battisti in una canzone in effetti davvero indimenticabile, che fa da titolo al libro in uscita da oggi in ... ilsole24ore.com scrive
Arte e sport per l’inclusione: il progetto di Street Art Ball Project - Presentato in Fondazione della Comunità Bergamasca Street Art Ball Project, un progetto di arte, sport e inclusione sociale a cura di Hg80 impresa sociale di Bergamo Bergamo. Segnala bergamonews.it