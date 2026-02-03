STONA racconta Altaluna | la canzone nata nel silenzio che insegna a perdonarsi

Ci sono canzoni che arrivano come un lampo, e altre che nascono piano, quando il mondo si spegne e rimani solo con i pensieri. “Altaluna” di STONA appartiene a questa seconda categoria: un brano nato durante una notte silenziosa, quando la sera e la notte “fanno fluire meglio i pensieri” e diventano il momento perfetto per buttare giù idee, emozioni, immagini. In questa puntata di Unplugged Playlist, STONA racconta come Altaluna sia nata in modo essenziale, quasi naturale: voce e pianoforte, una scrittura semplice e diretta che mette al centro un tema universale ma spesso trascurato: perdonarsi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Stona, al secolo Massimo Bertinieri, presenta il suo nuovo singolo “Altaluna (Single edit)”.

