stellantis scatto sulle nuove vetture

Stellantis fa il suo primo passo nel 2024 con numeri che fanno ben sperare. A gennaio, il gruppo ha immatricolato più di 47mila vetture in Italia, segnando un aumento dell’11,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il mercato cresce del 6,2%, ma Stellantis supera la media con una crescita più forte. Antonio Filosa, a guida del gruppo a livello globale, e Emanuele Cappellano, responsabile in Europa, portano avanti le vendite con determinazione. La strada sembra spianata per un anno positivo.

Inizio d'anno positivo per Stellantis in Italia. Il gruppo a guida italiana sia a livello globale (Antonio Filosa, in foto) sia europeo (Emanuele Cappellano) in gennaio ha immatricolato oltre 47mila vetture con una crescita dell'11,3% rispetto al +6,2% del mercato (quasi 142mila vendite). Bene anche la quota di mercato salita dell'1,47%, ora al 32,8%, rispetto al gennaio 2025. La strategia di Filosa incentrata in particolare sul cliente e le sue esigenze, in pieno contrasto con la visione ideologica del suo predecessore Carlos Tavares, sembra funzionare come ammette lo stesso amministratore delegato, in carica dallo scorso 23 giugno, dialogando con Quattroruote: «È necessario mettere al centro di tutto ciò che facciamo il consumatore -afferma il top manager - per questo dobbiamo modellare la nostra organizzazione al fine di ascoltarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

