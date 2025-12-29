Perde il controllo dell' auto e si capotta sulla Statale in Val Rendena

Ieri sera, alle 20:39, si è verificato un incidente sulla Statale 239 in Val Rendena. Un’auto con targa straniera ha perso il controllo, si è capovolta e si è fermata con le ruote all’aria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di sicurezza e assistenza. L’incidente ha causato disagio alla viabilità, ma non si hanno notizie di feriti gravi.

Erano le 20:39 di ieri, domenica 28 dicembre, quando è partita la chiamata ai soccorsi per un grave incidente avvenuto in Val Rendena: sulla Statale 239 un’auto con targa straniera ha perso il controllo, finendo al lato della strada, ribaltandosi e terminando la propria corsa a ruote all’aria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: l'incidente stradale sulla Statale 89 Leggi anche: Incidente sulla statale 115, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna in ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sant'Antonio di Mavignola, perde il controllo dell'auto e si capotta sulla Statale in Val Rendena | 28 dicembre; Commesse aggredite, corsi di autodifesa in regalo: «Così siamo più sicure». Perde il controllo dell'auto e cappotta nel fossato: conducente ferito - Un conducente ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada cappottandosi con il veicolo in ... msn.com

Spaventoso incidente in curva (FOTO), perde il controllo del mezzo e il viaggio finisce ruote all'aria: 31enne in ospedale - Spaventoso incidente in val Rendena, un conducente ha perso il controllo dell'auto e il viaggio è terminato ruote all'aria. ildolomiti.it

Incidente a Albaro, 78enne perde il controllo dell’auto e cappotta: strada chiusa e traffico bloccato - Ancora un incidente sulle strade di Genova, grave per la dinamica ma per fortuna non per le conseguenze alle persone. msn.com

Perde il controllo della bici e finisce nei rovi: 30enne all'ospedale - facebook.com facebook

Albino, perde il controllo dell’auto e si ribalta: illeso 25enne x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.