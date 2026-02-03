Star Trek | Picard 3 – I retroscena sulla reunion del cast di The Next Generation

La terza stagione di Star Trek: Picard porta di nuovo insieme il cast di The Next Generation, ma dietro le quinte le cose non sono andate come previsto. Durante le riprese, gli attori hanno fatto fatica a trovare la chimica giusta, e alcuni hanno espresso pubblicamente le loro tensioni. La produzione ha dovuto affrontare diverse difficoltà, tra cambi di sceneggiatura e divergenze creative, che hanno influenzato il risultato finale. Nonostante tutto, i fan aspettano con ansia ogni episodio, sperando in un ritorno ai fasti della serie originale.

La serie Star Trek: Picard è stata un viaggio intenso, segnato da alti e bassi che hanno diviso critica e fan. Nonostante le accoglienze contrastanti, il ritorno di Patrick Stewart nei panni dell’iconico Jean-Luc Picard è stato un evento epocale per il franchise Paramount. Tuttavia, dietro le quinte, il peso degli anni e i ritmi serrati di produzione hanno messo a dura prova il leggendario attore. Il tour de force di Patrick Stewart a 81 anni. Girare una serie sci-fi di alto profilo non è un’impresa da poco, specialmente se hai superato gli ottant’anni. Durante la produzione di Picard, la seconda e la terza stagione sono state girate consecutivamente (back-to-back). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

