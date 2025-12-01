Jerri ryan spiega le difficoltà di rivivere sette di nove in star trek picard

L’interpretazione di Seven of Nine in Star Trek: Picard ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto per le sfide legate alla riproposizione di un personaggio iconico. La rievocazione di Seven, interpretata dall’attrice Jeri Ryan, ha comportato una riflessione sulle differenze narrative e di caratterizzazione rispetto alla sua versione originaria in Star Trek: Voyager. Analizzeremo le motivazioni di questa complessità e le evoluzioni del personaggio nel contesto della serie, nonché i commenti dell’attrice e le differenze nella scrittura rispetto alle prime stagioni. le ragioni della difficoltà nel riproporre seven of nine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

