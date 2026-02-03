Una squadra di imprenditori lodigiani si muove per riprendere il Fanfulla. Gianmario Invernizzi, ex dirigente bianconero, ha avviato i primi contatti con ex figure del club come Gaetano Baggi e Luigi Barbati. L’obiettivo è rilanciare la società e tornare a investire nel calcio locale. La trattativa è in fase iniziale, ma l’idea di riprendere in mano le sorti del Fanfulla sta prendendo forma concreta.

Lodi – Una cordata di imprenditori lodigiani pronta a riprendersi il Fanfulla. È l’idea che sta prendendo forma attorno a Gianmario Invernizzi, già dirigente bianconero, che nelle ultime settimane ha avviato contatti per un possibile “dopo Tufo”, coinvolgendo Gaetano Baggi e Luigi Barbati, rispettivamente ex vicepresidente ed ex presidente del club. Secondo Invernizzi, la nuova società potrebbe inoltre puntare su Aldo Jacopetti, ex dirigente di Juventus, Sampdoria e Fanfulla, come possibile direttore generale. «Sono stufo, con Tufo è impossibile parlare – afferma Invernizzi, collante della cordata – con lui è impossibile trattare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spunta una cordata di imprenditori lodigiani: “Siamo pronti a riprenderci il Fanfulla”

