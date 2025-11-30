fanfulla in crisi profonda una serata amarcord per ritrovare entusiasmo

I “Guerrieri” hanno parlato. Non i giocatori: a prendere voce, venerdì sera nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, in via Fanfulla, è stata l’anima più autentica del club: i tifosi. Ed era esattamente questo l’obiettivo del primo appuntamento pubblico dedicato al Fanfulla, promosso dall’Associazione Domani: riportare al centro chi i colori bianconeri li vive, li ama e li difende da sempre, riaprendo un serio dibattito mancato per troppo tempo. Oltre sessanta persone hanno riempito la sala per ascoltare e confrontarsi con chi il Fanfulla invece l’ha vissuto da giocatore, allenatore, direttore sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

