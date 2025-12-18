L' inventore del primo programma per computer ' incontra' gli studenti del Ferraris-Buccini

Un momento unico ed emozionante ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Ferraris-Buccini di Marcianise, che hanno incontrato l’inventore del primo programma per computer. Un’occasione speciale di confronto e ispirazione, che ha superato ogni aspettativa, arricchendo il percorso di orientamento al lavoro con una testimonianza di innovazione e passione. Un evento che resterà impresso nella memoria dei giovani, stimolandoli a sognare in grande e a credere nel proprio futuro.

Una lezione che ha superato ogni aspettativa quella vissuta dagli studenti dell’Istituto Ferraris-Buccini di Marcianise, protagonisti di un incontro storico nell’ambito del corso di orientamento al lavoro. Oltre venti alunni dell’indirizzo informatico hanno avuto il privilegio di collegarsi in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

inventore primo programma computerL'inventore del primo programma per computer 'incontra' gli studenti del Ferraris-Buccini - Collegamento in diretta con Gastone Garziera, l’unico superstite del team di Pier Giorgio Perotto che nel 1965 realizzò il Programma 101 ... casertanews.it

A tu per tu con Gastone Garziera, uno dei padri della Olivetti Programma 101 - Gastone Garziera, classe 1942, appartiene a pieno titolo a questa storia, attore co- targatocn.it

