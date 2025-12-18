L' inventore del primo programma per computer ' incontra' gli studenti del Ferraris-Buccini

Un momento unico ed emozionante ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Ferraris-Buccini di Marcianise, che hanno incontrato l’inventore del primo programma per computer. Un’occasione speciale di confronto e ispirazione, che ha superato ogni aspettativa, arricchendo il percorso di orientamento al lavoro con una testimonianza di innovazione e passione. Un evento che resterà impresso nella memoria dei giovani, stimolandoli a sognare in grande e a credere nel proprio futuro.

A tu per tu con Gastone Garziera, uno dei padri della Olivetti Programma 101 - Gastone Garziera, classe 1942, appartiene a pieno titolo a questa storia, attore co- targatocn.it

Madonna del Latte- Jean Fouquet 1420 1478 Arte gotica , Primo Rinascimento Jean Fouquet fu un pittore francese le cui opere sono classificate tra il tardo gotico e il primo rinascimento. È considerato l'inventore dei ritratti in miniatura. L'artista è nato nella città - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.