Spazi di comunità e memoria che resistono in mostra il racconto fotografico delle Vite da Circolo

Sabato 7 febbraio, alle 10.30, si apre alla Biblioteca Malatestiana di Forlì una mostra fotografica dedicata ai circoli delle associazioni Acli, Arci ed Endas. Le immagini raccontano come questi spazi di comunità e memoria ancora resistano, mantenendo vivo il legame tra le persone e il territorio. L’esposizione si propone di mettere in evidenza il ruolo sociale di questi luoghi, che rappresentano un punto di riferimento per tanti cittadini.

Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana inaugura la mostra fotografica "Vite in circolo", un progetto espositivo che racconta, attraverso le immagini, la vita e il valore sociale dei circoli Acli, Arci ed Endas della provincia di Forlì-Cesena.La mostra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Vite da Circolo

Ultime notizie su Vite da Circolo

