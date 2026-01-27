La Giornata della Memoria rappresenta un momento importante per ricordare e riflettere sulla Shoah. Attraverso il fumetto di Barbara Yelvin, si può cogliere un aspetto diverso e più immediato della storia, grazie al potere delle immagini. Questa modalità permette di avvicinare un pubblico più ampio e di mantenere viva la memoria di eventi che non devono essere dimenticati.

Una vita dedicata all'arte e alla memoria, quella di Barbara Yelvin, tra le maggiori autrici e disegnatrici tedesche. E il fumetto come strumento per raccontare l'indicibile e gli orrori della Shoah e del nazismo. «Da circa dodici anni realizzo libri, con un focus specifico sulla storia del nazionalsocialismo e dell’Olocausto, fino al presente», racconta l'autrice a Leggo. In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026, oltre 80 tavole tratte dalle sue opere sono in mostra al Goethe Institut a Roma, fino al 20 marzo marzo 2026, per la mostra "Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin". 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Giornata della Memoria, racconto la Shoah grazie al fumetto: il disegno mostra ciò che le parole non riescono a esprimere»

Approfondimenti su Giornata Memoria

Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, istituito per onorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sulle atrocità della Shoah.

In occasione della Giornata della Memoria, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara offre un programma di eventi dedicati alla riflessione e alla memoria.

