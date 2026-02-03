Spagna introduce divieto social per minorenni | il dibattito si accende tra diritti e protezione infantile

La Spagna ha deciso di vietare l’uso dei social network ai minorenni sotto i 16 anni a partire dal primo marzo 2026. La misura ha già scatenato un acceso dibattito tra chi sostiene la protezione dei giovani e chi vede rischi di limitare i diritti dei ragazzi. La decisione riguarda tutte le piattaforme social e punta a tutelare la salute mentale dei più giovani. Ora si attende di capire come reagiranno le aziende tecnologiche e le istituzioni.

La Spagna ha varato una misura dirompente nel campo della regolamentazione digitale: dal 1° marzo 2026, l’uso dei social network sarà proibito per tutti i minori di 16 anni. La decisione, annunciata dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, durante un intervento al Vertice mondiale dei governi a Dubai, rappresenta una delle più stringenti normative al mondo in materia di protezione dei giovani nel cyberspazio. Il provvedimento, che entrerà in vigore con una modifica alla legge sulla protezione dei dati e sulla sicurezza digitale, non si limita a vietare l’accesso ai minori, ma prevede anche la responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti delle piattaforme social per contenuti illegali, violenti o incitanti all’odio diffusi sulle loro reti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

