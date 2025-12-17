Tra accuse di incoerenza e propaganda si accende il dibattito sul bilancio

A Verona prosegue il dibattito sul bilancio previsionale 2026 del Comune, con un confronto acceso in Sala Gozzi. Dopo l’illustrazione da parte dell’assessore Michele Bertucco, la discussione si è intensificata, coinvolgendo oltre 607 emendamenti, tra accuse di incoerenza e propaganda, alimentando un dibattito acceso e articolato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.