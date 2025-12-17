Tra accuse di incoerenza e propaganda si accende il dibattito sul bilancio

A Verona prosegue il dibattito sul bilancio previsionale 2026 del Comune, con un confronto acceso in Sala Gozzi. Dopo l’illustrazione da parte dell’assessore Michele Bertucco, la discussione si è intensificata, coinvolgendo oltre 607 emendamenti, tra accuse di incoerenza e propaganda, alimentando un dibattito acceso e articolato.

Prosegue in Sala Gozzi il confronto sul bilancio previsionale 2026 del Comune di Verona. Dopo l’illustrazione del testo deliberativo da parte dell’assessore Michele Bertucco, la discussione si è animata ieri, 16 dicembre, con oltre 607 emendamenti collegati alla delibera. Emendamenti ora al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

