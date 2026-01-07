Sony ha depositato un brevetto per un sistema di intelligenza artificiale chiamato

Sony ha registrato un nuovo brevetto sull’intelligenza artificiale che delinea una funzione capace di superare automaticamente porzioni di gioco quando il giocatore resta bloccato. La tecnologia, denominata Giocatore Fantasma, viene descritta come un’opzione facoltativa pensata per aiutare l’utente a oltrepassare enigmi o sezioni particolarmente ostiche senza interrompere il flusso dell’esperienza. Il brevetto, depositato da Sony nel settembre 2024, è tornato sotto i riflettori dopo la recente pubblicazione del rapporto di stato internazionale da parte della World Intellectual Property Organization, che ha reso noti nuovi dettagli sul funzionamento del sistema. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Sony brevetta il Giocatore Fantasma: l’IA potrebbe intervenire direttamente nel gameplay

Leggi anche: Project Ooze, due video gameplay mostrano l’esclusiva PlayStation cancellata da Sony e Deviation

Leggi anche: Demon slayer potrebbe conquistare un oscar nel 2026 se sony ci riesce

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Su PlayStation 6 avremo l'IA in grado di giocare per noi? Spunta un brevetto; Il brevetto di Sony scatenerebbe i “fantasmi” dell’intelligenza artificiale per sconfiggere i giochi quando diventano troppo difficili | MR IT; PlayStation ha depositato un brevetto sull’IA davvero molto curioso; PS6 prenderà il controllo del gameplay quando i giocatori si bloccano, suggerisce un brevetto.

Sony brevetta il Giocatore Fantasma: l’IA potrebbe giocare al posto dei giocatori su PlayStation - Sony ha depositato un nuovo brevetto legato all’intelligenza artificiale che descrive una tecnologia capace di far completare sezioni di gioco direttamente da un’IA quando il giocatore rimane bloccato ... techgaming.it