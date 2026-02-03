Maurizio Gelli, figlio del noto ex ufficiale della P2, ha commentato l’espulsione da Madrid dicendo che si tratta di una “classica dialettica diplomatica”. Gelli si è detto orgoglioso di rappresentare il Nicaragua e ha sottolineato che il Paese “non è isolato”. La sua reazione arriva dopo le tensioni con le autorità spagnole, che hanno deciso di allontanarlo senza troppi giri di parole.

Il figlio del capo della P2 Maurizio Gelli dopo l’espulsione da Madrid: «Classica dialettica diplomatica». Il Regno di Spagna ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Nicaragua a Madrid, Maurizio Gelli, figlio del «venerabile» Licio, fondatore della Loggia massonica P2. Il più giovane dei figli di Licio Gelli, dopo una carriera imprenditoriale nella natia Arezzo in Toscana, dal 2009 ha iniziato la carriera diplomatica, sempre sotto la direzione del presidente nicaraguense Daniel Ortega, un ex guerrigliero riconvertito al business. Maurizio Gelli aveva cominciato come ministro consigliere presso l’ambasciata di Managua in Uruguay, un Paese dove la famiglia ha sempre fatto grandi investimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Sono orgoglioso di rappresentare il Nicaragua. Il Paese non è isolato»

Approfondimenti su Maurizio Gelli

Il regime di Daniel Ortega in Nicaragua ha imposto nuove restrizioni, vietando l’ingresso nel Paese di libri, giornali e telecamere, ampliando le limitazioni già esistenti alla libertà di informazione e religiosa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maurizio Gelli

Argomenti discussi: Sono orgoglioso di rappresent­are il Nicaragua. Il Paese non è isolato; Milano-Cortina, Haiti e le nuove bandiere; L'INTERVISTA / Milano Cortina 2026, Martino Carollo freme: Orgoglioso di rappresentare la Granda, alle Olimpiadi sognando una medaglia in staffetta; ANAEPA Confartigianato Edilizia Rieti: Franco Lodovici eletto presidente.

Angelozzi: «Sono orgoglioso di rappresentare il Cagliari! Sulemana desidera tornare in rossoblù. Su Trepy…»Guido Angelozzi, Direttore sportivo del Cagliari, è l’ospite di questa sera della trasmissione radiofonica in onda ogni giovedì su Radiolina. Le dichiarazioni Guido Angelozzi, Direttore sportivo ros ... cagliarinews24.com

L'INTERVISTA / Milano Cortina 2026, Martino Carollo freme: Orgoglioso di rappresentare la Granda, alle Olimpiadi sognando una medaglia in staffettaLe Olimpiadi di Milano-Cortina sono più vicine che mai. Lo scorso 26 gennaio la FISI ha diramato la lista ufficiale dei convocati azzurri e, tra i 109 selezionati, c'è anche il nome di Martino Carollo ... targatocn.it

#Holm esulta: “Da sogno a realtà. Sono orgoglioso di essere alla #Juventus” x.com

“Il cast Sono orgoglioso di questo...di aver trovato un gruppo di attori meraviglioso!” Antonio Albanese ed il film “Lavoreremo da grandi”, nelle sale italiane il prossimo 5 febbraio - facebook.com facebook