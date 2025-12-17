Vietato l’ingresso nel Paese di libri giornali e telecamere | l’ultima stretta del regime di Daniel Ortega in Nicaragua

Il regime di Daniel Ortega in Nicaragua ha imposto nuove restrizioni, vietando l’ingresso nel Paese di libri, giornali e telecamere, ampliando le limitazioni già esistenti alla libertà di informazione e religiosa. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso il controllo totale dell’informazione e della libertà di espressione nel Paese.

In Nicaragua, il regime sandinista di Daniel Ortega ha introdotto ulteriori restrizioni alla libertà religiosa e di informazione. Nello specifico, è stato vietato l’ingresso nel Paese di Bibbie, libri, riviste e giornali stampati, ma anche telecamere, droni e altri oggetti a discrezione delle autorità. Questi divieti colpiscono soprattutto turisti e viaggiatori che arrivano via terra nel Paese centroamericano. A rendere noto il provvedimento sono stati La Prensa e 100% Noticias, i principali media indipendenti nicaraguensi. La decisione è stata confermata da Tica bus, la compagnia di trasporto internazionale che collega la capitale Managua alla città di San José, che ha affisso avvisi informativi nelle proprie autostazioni: la novità è stata ricondotta a ordini diretti del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

