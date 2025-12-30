Manovra Della Vedova +Europa | Avete cambiato idea su tutto perché non avete idee per il Paese – Il video

La recente discussione sulla manovra evidenzia come le posizioni politiche siano cambiate nel tempo. Della Vedova e +Europa sottolineano le difficoltà e le indecisioni riguardo alla proposta di flat tax, evidenziando la mancanza di idee chiare per il futuro del Paese. In questo contesto, il video analizza le principali criticità e le dinamiche politiche coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Avete cambiato idea sulla flat tax, dovevate farla, non si fa. Avete cambiato idea sulle accise, le avete aumentate. Avete cambiato idea sulla legge Fornero, dovevate farla a pezzi, proprio non l'avete toccata. Avete cambiato idea sulle tasse, dovevate diminuirle e invece la pressione fiscale aumenta. Avete cambiato idea sulle agenzie di rating e sullo spread, prima erano l'emblema del complotto demo-pluto-giudaico ai danni dell'Italia, ora non più. Avete cambiato idea sui vincoli di bilancio: prima era l'Europa arcigna, adesso no, si rispettano. Sono tutte cose che noi vi dicevamo da sempre, mentre Meloni si alzava dai banchi dell'opposizione ad attaccarci". 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Avete idea di come Michelle Obama abbia improvvisamente perso tutto questo peso a 61 anni?”: i commenti in rete sulle nuove foto della ex first lady e le illazioni su Ozempic

Leggi anche: Giulio Golia spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: “Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa, mi avete fatto male”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani»; La legge di bilancio il 29 dicembre alla Camera: cosa è successo.

Manovra, Della Vedova (+Europa): Avete cambiato idea su tutto perché non avete idee per il Paese - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it