Il 2026 a Taranto inizia con un evento musicale di rilievo: il gruppo Sonics si esibirà l’1 gennaio alle ore 20. Un’occasione per vivere un momento di intrattenimento e convivialità nel rispetto delle tradizioni locali, dando il benvenuto al nuovo anno con una performance che promette di coinvolgere la comunità.

Tarantini Time Quotidiano Taranto accoglie il 2026 con uno spettacolo straordinario: i Sonics si esibiranno l’1 gennaio, alle ore 20.30 in Piazza Immacolata con “Diamante”, un’esperienza emozionale che fonde acrobazia, arte e poesia. L’evento, completamente gratuito, rientra in “Capodanni di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Taranto, e rappresenta un’occasione unica per assistere all’esibizione di una delle compagnie più acclamate del panorama internazionale. Nati e radicati a Torino, i Sonics, definiti dal Ministero della Cultura italiana “eccellenza italiana nel mondo”, sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi che dal 2001 porta il talento italiano sui palcoscenici di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto accoglie il 2026 con le spettacolari acrobazie dei Sonics

Leggi anche: Tu si que Vales, nuovo appuntamento con le spettacolari performance dei talent in gara

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, ecco il percorso tra montagne, cronometro e sfide spettacolari.

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

DOMANI 29 DICEMBRE, ARRIVA LA FIAMMA OLIMPICA A TARANTO: IL COMUNE INVITA A LIMITARE L’USO DELL’AUTO E A PREFERIRE MEZZI PUBBLICI E PARK&RIDE Domani, lunedì 29 dicembre, Taranto accoglie uno degli appuntamenti più attesi d - facebook.com facebook