Sindacati di Polizia chiedono riforma delle procedure operative dopo scontri urbani

Dopo gli scontri violenti verificatisi sabato scorso lungo corso Regina Margherita a Torino, durante un corteo in sostegno all'associazione anarchica Askatasuna, i principali sindacati della polizia – Siulp, Sap, Coisp e Fsp – hanno presentato al capo della Polizia Vittorio Pisani una serie di richieste urgenti per rivedere le procedure operative in caso di manifestazioni di piazza. Gli agenti, sconvolti dall'esperienza del cosiddetto "chilometro di guerriglia" in cui i manifestanti si sono spinti fino a occupare lo spazio tra il Rondò Rivella e il blocco delle forze dell'ordine, hanno sottolineato che gli strumenti attuali – lacrimogeni, idranti, manganelli – non sono più sufficienti a fronteggiare gruppi organizzati con metodologie che ricordano quelle paramilitari.

