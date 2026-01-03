Simbolotto estrazione di oggi 3 gennaio 2026 | Lotto

L’estrazione di oggi, 3 gennaio 2026, del Simbolotto, il gioco associato alle estrazioni del Lotto, si svolgerà alle ore 20. Questa estrazione si tiene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire i numeri e i simboli del giorno.

Estrazione Simbolotto di oggi, 3 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari. Ma quali sono i simboli vincenti dell'estrazione di oggi, 3 gennaio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.

