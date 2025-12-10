Milano vertice sulla sicurezza negli stadi tra Lega Serie A e Polizia

Questa mattina a Milano, la Lega Serie A ha incontrato il Prefetto Vittorio Pisani e i vertici delle forze dell’ordine per discutere delle misure di sicurezza negli stadi e della gestione dell’ordine pubblico, affrontando temi fondamentali per garantire un ambiente sicuro durante le competizioni calcistiche.

