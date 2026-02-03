È morta a 53 anni Emanuela Grazzini, nota psicoterapeuta e volontaria dell’Unitalsi di Ravenna. La donna si è spenta ieri, lasciando vuoto nel mondo del sociale locale. Era molto conosciuta per il suo impegno con malati e disabili, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. La sua scomparsa ha colpito molti che l’avevano incontrata nel corso degli anni.

È morta a 53 anni Emanuela Grazzini, psicoterapeuta molto conosciuta nel mondo del sociale ravennate e volontaria dell’ Unitalsi. Moglie e mamma, ha accompagnato per anni persone ammalate e disabili nei pellegrinaggi ai santuari mariani, lasciando un ricordo profondo per la sua capacità di ascolto e per il sorriso gentile che metteva in ogni gesto. Nel suo percorso professionale ha lavorato a Santa Teresa e al centro per traumatizzati gravi di San Pietro in Trento, portando competenza e umanità accanto a situazioni di grande fragilità. Dal 2003 era entrata nell’ Unitalsi di Ravenna, partecipando ai pellegrinaggi a Loreto con il marito nel “Treno della Grazia” e accompagnando tanti malati a Lourdes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento il sorriso di Emanuela. Morta la psicoterapeuta dedita a malati e disabili

