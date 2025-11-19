Si è spento a 40 anni il sorriso di Valentina Mitri

Pordenonetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n'è andata a 40 anni Valentina Mitri. Aveva scoperto di avere un tumore poco meno di due anni fa, nel gennaio del 2024. Sposata, con due figlie, lavorava come tecnico sanitario di laboratorio biomedico all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Nata a San Vito al Tagliamento il 20. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

