Si è spento a 40 anni il sorriso di Valentina Mitri
Se n'è andata a 40 anni Valentina Mitri. Aveva scoperto di avere un tumore poco meno di due anni fa, nel gennaio del 2024. Sposata, con due figlie, lavorava come tecnico sanitario di laboratorio biomedico all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Nata a San Vito al Tagliamento il 20. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
