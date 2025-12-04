Settant’anni di Collegio Sant’Isidoro | una storia che si intreccia con quella della Cattolica

In Università Cattolica sono stati celebrati i 70 anni del Collegio SantIsidoro. Una storia iniziata quando, nel novembre del 1955 due anni dopo l’avvio a Piacenza di un’Università Cattolica a indirizzo agrario, padre Agostino Gemelli volle fortemente l’apertura di un collegio per studenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

