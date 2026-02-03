sesto in manette il suo compagno picchiata e violentata fugge in strada

Una donna di Sesto è stata trovata ferita e sconvolta in strada domenica sera, poco prima delle 21. Un passante ha visto i segni di violenza sul suo volto e le ha prestato aiuto, chiamando subito le forze dell’ordine. Poco dopo, gli agenti hanno arrestato il suo compagno, accusato di averla picchiata e violentata.

È stata trovata per strada, poco prima delle 21, domenica sera. A soccorrerla è stato un passante che ha notato subito i lividi e le ecchimosi sul viso, il labbro tumefatto e lo stato di choc. La vittima è una 21enne. Piangeva, per strada, non lontana da casa. All’uomo che si è fermato per aiutarla, tra le lacrime, ha raccontato di essere fuggita da un appartamento che condivideva con il fidanzato. Fidanzato che, poco prima, l’aveva picchiata e violentata ripetutamente. La stessa sera la polizia di Stato ha arrestato il compagno 22enne, che ora dovrà rispondere dell’ipotesi di maltrattamenti in famiglia e dell’accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato gravi maltrattamenti, sevizie e violenza sessuale da parte del suo compagno di 41 anni, già condannato per aver picchiato il proprio figlio.

