Serenità olimpica

La città si prepara a vivere i giorni delle Olimpiadi, ma l’atmosfera è tutt’altro che rilassata. Le zone rosse sono state allestite, molte scuole sono chiuse e le strade sono blindate. Anche il cielo sopra le aree interessate è off-limits per chi non ha il pass. Non si tratta di un ritorno alle restrizioni del Covid, ma di misure di sicurezza strettissime per garantire l’ordine durante l’evento. La gente guarda con attenzione, ma anche con un po’ di insofferenza questa vigilanza rigidissima.

Zone rosse, scuole chiuse, strade e persino cielo vietati a chi non ha il pass. No, non siamo tornati ai tempi del Covid e della clausura forzata da virus letale, anzi. Milano sta vivendo giorni di grande socialità che vedranno decine di migliaia di persone condividere quei momenti unici che solo le Olimpiadi riescono a dare, a partire dalla cerimonia di inaugurazione che porterà nelle case di tutto il mondo la nostra città. E le misure di sicurezza servono proprio a permettere e garantire un evento unico. Ovviamente le restrizioni non piacciono a tutti e i mugugni si sprecano: c’è chi si lamenta perché in motorino non può andare sulle corsie preferenziali o per vie vietate alle auto, per i cambi di percorso di alcune linee Atm o perché venerdì saranno chiuse tutte le scuole dentro la circonvallazione esterna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il periodo attuale non è dei più facili, ma si percepisce una certa serenità tra i protagonisti.

