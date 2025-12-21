Il periodo attuale non è dei più facili, ma si percepisce una certa serenità tra i protagonisti. Giovanni Stroppa, al termine della partita, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, pur riconoscendo alcune mancanze.

A fine gara Giovanni Stroppa è ovviamente contento per il risultato ma non del tutto: "Avremmo dovuto chiuderla prima, perchè ho davanti agli occhi le occasioni che abbiamo sprecato in contropiede. Detto ciò, voglio anche riconoscere i meriti di un Modena che ha dimostrato di essere una buonissima squadra e ben allenata da Sottil. Ogni giocatore quando ha la palla tra i piedi è in grado di inventare qualcosa. I valori del campionato? È troppo presto, il Frosinone sta scappando ma non so se reggerà questo ritmo fino in fondo, e comunque il Modena dirà la sua fino alla fine, dopo oggi ha solo tre punti in meno di noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adorni. "Periodo non bellissimo. Però c’è serenità»

