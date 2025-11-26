Tentata estorsione con metodo mafioso ai dipendenti del ristorante Giovannino al lido di Latina | due arresti e un professionista sospeso
Una nuova operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, con il supporto dei militari territorialmente competenti, ha portato all'arresto di due persone e alla sospensione di un avvocato nell'ambito di un'inchiesta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda riguarda alcuni dipendenti del ristorante Giovannino, sul lido di Latina, già sottoposto a sequestro nel febbraio scorso. Misure cautelari eseguite su disposizione della DDA di Roma. L'intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 25 novembre, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha coordinato l'indagine.
