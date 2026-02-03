Sentinella del Canavese nuova edizione speciale con due pagine in più

La Sentinella del Canavese cambia proprietà. Il quotidiano locale, ultimo tra i giornali del gruppo Gedi, passa di mano a una società pugliese, Ledi Editori, appartenente alla famiglia Ladisa. L’operazione segna un nuovo capitolo per il quotidiano, che ora punta a rafforzare la sua presenza nel territorio con una nuova edizione speciale arricchita di due pagine in più.

*Sentinella del Canavese*, ultimo tra i quotidiani locali del gruppo Gedi, è stato venduto a Ledi Editori, società pugliese della famiglia Ladisa. La transazione è avvenuta il 2 febbraio 2026, segnando una nuova fase per l’edizione ivrea, che continua a essere pubblicata come quadrisettimanale., con un costo di 1,70 euro, presenta due dorsi: quello tradizionale, dedicato al territorio, e un nuovo dorso nazionale, curato da L’Edicola, che si affianca alle pagine locali. I direttori Claudio Cuccurullo e Lorena Saracino hanno dichiarato che il nuovo formato permette di ampliare il panorama informativo senza perdere il contatto con le comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sentinella Canavese

La Sentinella del Canavese raddoppia le copie: ora si compra a 1,70 euro e doppio.

