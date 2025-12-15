Il “caso Albanese” continua a suscitare dibattito, mentre sono in corso ispezioni nelle scuole coinvolte. Dopo l’incontro online con gli studenti toscani, tra cui quelli dell’istituto Massa 6, la questione rimane aperta, con alcune voci che difendono la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

© Lanazione.it - Il “caso Albanese” resta aperto. In attesa delle ispezioni a scuola, c’è chi la difende

Massa, 15 dicembre 2025 – Non si placa la polemica dopo l’incontro online con gli studenti di 160 scuole toscane, tra cui le classi dell’istituto Massa 6, con relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Mentre si attendono le ispezioni richieste dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, in molti si schierano con i professori delle scuole nel mirino. Dopo l’assessora regionale Nardini, interviene il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. “Gli attacchi rivolti a Francesca Albanese e ai docenti che hanno scelto di invitarla in webinar scolastici sono inaccettabili – commenta Grimaldi – Siamo di fronte a un tentativo grave di delegittimare il pensiero critico e l’autonomia dell’insegnamento, principi fondanti della nostra democrazia e della nostra Costituzione”. Lanazione.it

1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi

Il “caso Albanese” resta aperto. In attesa delle ispezioni a scuola, c’è chi la difende - “Attacchi inaccettabili” contro la relatrice Onu e gli istituti per il deputato di Avs Marco Grimaldi. msn.com