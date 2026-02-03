Scuola | No a censure e propaganda di guerra

Genitori e insegnanti si sono schierati contro il progetto di militarizzazione delle scuole. Al Liceo Albertelli di Roma, i genitori hanno avviato una raccolta firme per fermare quello che definiscono un’ingerenza autoritaria e una propaganda di guerra. La mobilitazione si sta espandendo in tutta Italia, con molte famiglie che chiedono di preservare l’autonomia scolastica e di evitare ogni forma di censura.

È partita dai genitori del Liceo Albertelli di Roma e si è diffusa in tutta Italia la raccolte firme contro «il disegno di militarizzazione e ingerenza autoritaria nella la scuola». Dall’istituto intitolato all’insegnante ucciso dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine è partito l’invito alle altre comunità scolastiche «a intensificare le iniziative di contrasto a questa deriva». Nel testo sono ricostruiti tutti gli interventi del ministero dell’Istruzione (e merito) contro iniziative o professori ritenuti «di parte». «Le motivazioni di queste ingerenze sono state diverse, ma tutte egualmente strumentali: “pluralismo”, “integrazione”, “contrasto all’antisemitismo” – scrivono – Non si tratta però di episodi isolati ma elementi di un disegno politico che mira a promuovere la sfiducia e l’ingerenza governativa nei confronti della scuola, dei suoi organi collegiali e della classe docente». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

