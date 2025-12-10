Cyber e propaganda | Europa nel mirino della nuova guerra ibrida
L'Europa si trova al centro di una crescente minaccia di guerra ibrida, caratterizzata da attacchi informatici e campagne di propaganda volte a indebolire le sue istituzioni democratiche e infrastrutture. Questa forma di conflitto, condotta al di sotto della soglia di uno scontro armato, mira a influenzare e destabilizzare gli equilibri politici e sociali dei Paesi europei.
Il termine “ guerra ibrida ”, abusato giornalisticamente parlando (se tutto è guerra ibrida, niente è guerra ibrida), si riferisce ad azioni condotte al di sotto della soglia di innesco di un conflitto armato per portare a compimento dei precisi obiettivi strategici, che spesso e volentieri sono rivolti a indebolire un Paese bersaglio sfruttando la sua architettura democratica, le sue debolezze infrastrutturali, e le sue lacune dal punto di vista dello strumento Difesa, al fine di ottenere un qualche tipo di cambiamento nella sua politica, nella sua capacità di reazione militare, economica, e nella tenuta stessa di un sistema governativo e perfino statale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cyber e propaganda: Europa nel mirino della nuova guerra ibrida - La minaccia ibrida cresce: manipolazione dell’opinione pubblica, attacchi cyber e posture più aggressive. Lo riporta msn.com
Europa nel mirino: maxi-operazione contro la propaganda jihadista e rete di armi per Hamas - Perquisizioni in Germania, Svizzera e Austria colpiscono un circuito online frequentato da giovanissimi, mentre a nord del Paese emergono nuovi arresti legati al traffico di armi destinato a Hamas. panorama.it scrive
Russia, Nato e rischio burrone La guerra in Ucraina non è solo trincee e missili: si combatte anche su propaganda, cyber e opinioni pubbliche europee. Il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, spiega perché siamo su - facebook.com Vai su Facebook
Genova, picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili: arrestato l’uomo ilsecoloxix.it
Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026 ilsecoloxix.it
"Cultura di ferro", a Firenze il turismo viaggia sui binari del treno \ VIDEO ilsecoloxix.it
Lavorare scalzi in ufficio: la nuova frontiera del benessere e del dress code gqitalia.it
Spotify Wrapped: da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Milano gqitalia.it
Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival: ecco chi condurrà (le amate tutte e tre!) donnapop.it