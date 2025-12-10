Cyber e propaganda | Europa nel mirino della nuova guerra ibrida

L'Europa si trova al centro di una crescente minaccia di guerra ibrida, caratterizzata da attacchi informatici e campagne di propaganda volte a indebolire le sue istituzioni democratiche e infrastrutture. Questa forma di conflitto, condotta al di sotto della soglia di uno scontro armato, mira a influenzare e destabilizzare gli equilibri politici e sociali dei Paesi europei.

Il termine " guerra ibrida ", abusato giornalisticamente parlando (se tutto è guerra ibrida, niente è guerra ibrida), si riferisce ad azioni condotte al di sotto della soglia di innesco di un conflitto armato per portare a compimento dei precisi obiettivi strategici, che spesso e volentieri sono rivolti a indebolire un Paese bersaglio sfruttando la sua architettura democratica, le sue debolezze infrastrutturali, e le sue lacune dal punto di vista dello strumento Difesa, al fine di ottenere un qualche tipo di cambiamento nella sua politica, nella sua capacità di reazione militare, economica, e nella tenuta stessa di un sistema governativo e perfino statale.

